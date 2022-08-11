Edirne'de bomba gibi patlayan tüp nedeniyle mahalleli ayağa kalktı - Son Dakika
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Edirne'de bomba gibi patlayan tüp nedeniyle mahalleli ayağa kalktı

11.08.2022 03:04

Edirne'de bomba gibi patlayan tüp nedeniyle mahalleli ayağa kalktı Tüp patladı, çevredeki vatandaşlar ne olduğunu anlamadı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde bulunan tüpün patlaması sonucu mahalleli sokağa döküldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde bulunan tüpün patlaması sonucu mahalleli sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Aşçıoğlu Mahallesi Hızırreis Caddesindeki bir evde meydana geldi.

Müstakil evin mutfak kısmında bulunan tüp, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından evde çıkan yangın ise mahalleyi ayağa kaldırdı. Tüpün patladığı esnada ev sahibi kısa sürede evlerinden kendilerini dışarı zor attı.

Mahalle sakinleri patlama sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, dumandan etkilendiği öğrenilen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi yapılan 1 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Uzunköprü, İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de bomba gibi patlayan tüp nedeniyle mahalleli ayağa kalktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de bomba gibi patlayan tüp nedeniyle mahalleli ayağa kalktı - Son Dakika
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