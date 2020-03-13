Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek - Son Dakika

Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek

6 saat önce

EDİRNE'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında belediye, borcu olanların 2 ay süresince sularının kesilmeyeceğini açıkladı.

Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek, System.String[]

EDİRNE'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında belediye, borcu olanların 2 ay süresince sularının kesilmeyeceğini açıkladı. Kentte önlemler kapsamında Tohum Takas Şenliği iptal edilirken, Kırsalın Doğal Pazarı, Kent Müzesi, Belediye binasında bulunan Atatürk Odası ve Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi kapatıldı.

'SU KESİNTİSİNE GİDİLMEYECEK'

Edirne'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında belediye su borcu olan vatandaşların 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceği açıklandı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'hijyen tedbirleri' kapsamında kentte gerekli önlemleri aldıklarını belirterek,

"Bu nedenle hijyen tedbirleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gitmeme kararı aldık. Tüm vatandaşlarımızdan kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini ve yapılan tüm uyarıları önemle takip etmelerini bir kez daha önemle rica ediyorum" dedi. Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günleri kurulan Kırsalın Doğal Pazarı'nın, Edirne Belediyesi Kent Müzesi'nin, Belediye Binası'nda bulunan Atatürk Odası'nın ve Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi'nin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi'ndeki atölye çalışmalarına da iki hafta boyunca ara verildi.

ÇOCUK PARKLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Tüm dünyaya yayılan koronavirüsün  ardından Edirne Belediyesi, çocuk parklarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Şehir genelinde bulunan 110 parkta bulunan çocuk oyun aletleri ile Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi özel solüsyonlarla dezenfekte edildi. Kentte cuma günleri kurulan ve Bulgaristan'da turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı girişinde Türk, İngilizce, Bulgarca uyarıcı broşürler dağıtılıp, dezenfekte makinesi konuldu.


Edirne Belediyesi, Hasan Ali Yücel, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020
00:01 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DEVAM ETTİ
00:01 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DEVAM ETTİ
23:58 Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
23:56 Tunus'ta koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:08:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]