Edirne'de boşandığı eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de boşandığı eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

30.05.2022 18:59
Edirne'de boşandığı eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, boşandığı eşini silahla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, boşandığı eşini silahla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.

İki gün önce, Yenimescit Mahallesi'nde, bir süre önce boşandığı eşi S.K. tarafından silahla bacağından yaralanan S.K. adlı kadın, Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de boşandığı eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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