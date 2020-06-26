Edirne'de buğday hasadı devam ediyor - Son Dakika

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, buğday hasadında dane kayıplarının önüne geçilmesi ve doğru hasat tekniklerinin uygulanması gerektiğini bildirdi.

Bayazıt, kentte hasat mesaisi devam eden buğday üreticileriyle bir araya geldi.

Üreticilerden bilgi alan Bayazıt, dane kaybının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Hasadın başlamasıyla üreticilerin alın terlerinin karşılığını almaya başladığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Emeğin ve alın terinin ürünle buluştuğu andır hasat ve harman zamanı. İşte bu yüzden büyük çabalar harcanarak yetiştirilen tarım ürünlerinin tekniğine uygun olarak hasat edilmesi gerekir. Dane kayıplarına dikkat edelim, sahada kontrol yapan müdürlüğümüz teknik personellerine yardımcı olalım. İlimizde devam eden buğday hasadının tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum."