Edirne'de buğday hasadı devam ediyor

Edirne'de, üreticilerin buğdayda hasat mesaisi sürüyor.

Başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverler tarlalarda taneyi başaktan ayırarak hasat ediyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt devam eden buğday hasadına eşlik ediyor.

Üreticilerin hasat sevincine ortak olan Bayazıt, yaptığı açıklamada, Edirne'de tarım ürünleri arasında en çok ekimi yapılan ürünün buğday olduğu belirtti. Bayazıt, "2021 yılında 1 milyon 352 bin 661 dekar alanda 641 bin 384 ton buğday üreterek, ülkemizin ekmeklik buğday üretiminde, Edirne'miz dördüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak üretimin ve üreticilerin destekçisi olduklarını dile getiren Bayazıt, şunları kaydetti:

"Emeğin ve alın terinin ürünle buluştuğu andır hasat ve harman zamanı, işte bu yüzden büyük çabalar harcanarak yetiştirilen buğdayın tekniğine uygun olarak hasat edilmesi gerekir.

Dane kayıplarına dikkat edelim, sahada kontrol yapan İl ve İlçe Müdürlüğümüz teknik personeline yardımcı olalım, bu vesileyle buğday hasadının çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederim."