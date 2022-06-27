Son Dakika | Buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü

27.06.2022 16:00

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Sinanköy ile Çömlekakpınar köyleri arasındaki buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı.

Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

Yaklaşık 10 kişiye ait 150 dönüm alana yayılan alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

"Çok az bir buğday tarlası biçilmemişti, geri kalan yerlerin hepsi biçilmişti"

Söndürme çalışmalarına katılan köy sakinlerinden İlyas Doğan, AA muhabirine, yangının buğday almaya gelen kamyonun egzozundan çıkan kıvılcım nedeniyle başladığını ileri sürdü.

Sinanköy sakinleri olarak yangını görür görmez traktörlerle söndürme çalışmasına katıldıklarını anlatan Doğan, "En kısa sürede müdahale ettik. Şu anda çok büyük bir zarar yok. Çok az bir buğday tarlası biçilmemişti, geri kalan yerlerin hepsi biçilmişti. Tüm arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Bodrum'da otluk alanda çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü Son dakika haberleri | Bodrum'da otluk alanda çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü Son dakika haber: Kağıthane'de hırdavatçıda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Kağıthane'de hırdavatçıda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:32 Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi
16:26 Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
16:12 İspanya hükümeti, sınırı geçerken katledilen göçmenlerden mafyayı sorumlu tuttu
16:00 96. Gazi Koşusu'nda üzücü olay! Yarışı bırakmak zorunda kalan at bileği kırıldığı için uyutuldu
15:50 Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı
15:44 Korona vakaları tekrar yükselişe geçti! Hastalığın 2 yeni semptomu belirlendi
15:43 Hatay'a girişi engellenen Özdağ'a CHP'den destek: Bu rezalet kabul edilemez! Türkiye'yi dünyaya rezil eden bu kanunsuz emri acilen geri çekin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 16:54:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement