Son Dakika | Buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Sinanköy ile Çömlekakpınar köyleri arasındaki buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı.

Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

Yaklaşık 10 kişiye ait 150 dönüm alana yayılan alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

"Çok az bir buğday tarlası biçilmemişti, geri kalan yerlerin hepsi biçilmişti"

Söndürme çalışmalarına katılan köy sakinlerinden İlyas Doğan, AA muhabirine, yangının buğday almaya gelen kamyonun egzozundan çıkan kıvılcım nedeniyle başladığını ileri sürdü.

Sinanköy sakinleri olarak yangını görür görmez traktörlerle söndürme çalışmasına katıldıklarını anlatan Doğan, "En kısa sürede müdahale ettik. Şu anda çok büyük bir zarar yok. Çok az bir buğday tarlası biçilmemişti, geri kalan yerlerin hepsi biçilmişti. Tüm arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.