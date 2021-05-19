Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi - Son Dakika

Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi

19.05.2021 10:48
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi, System.String[]

BULGARİSTAN'ın ülkeye girişlerde aşı olan ve daha önce koronavirüs geçirenlere PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından Edirne'de de günübirlik alışverişe gelen ve kent ekonomisine katkı sağlayan Bulgarlara aynı uygulamanın yapılması için çalışma başlatıldı.

BULGARİSTAN'ın ülkeye girişlerde aşı olan ve daha önce koronavirüs geçirenlere PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından Edirne'de de günübirlik alışverişe gelen ve kent ekonomisine katkı sağlayan Bulgarlara aynı uygulamanın yapılması için çalışma başlatıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Aşı kartı olan Bulgaristan vatandaşı Türkiye'ye girebilsin. Covid-19 geçirdiyse çıktısıyla gelebilsin çünkü Bulgaristan'daki vatandaşların Edirne ticaretine olumlu etkisi var" dedi.

Edirne'ye geçen yıl yaklaşık 2 milyon Bulgar turist gelerek, alışveriş yaptı. Kent ekonomisine büyük katkıda bulunan Bulgarlar, günübirlik yaptıkları ziyaretlerde gıdadan giyime tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Koronavirüs salgını sonrası sınır kapılarında PCR testi zorunluluğunun devreye alınmasıyla az sayıda gelen Bulgarlar, vakalar artınca kentten neredeyse ayağını kesti.

UYGULAMAYI GEVŞETTİLERTürkiye'nin sınır kapılarından giriş yapanlara zorunlu PCR testi uyguladığı ülkeler arasında bulunan Bulgaristan, ülkeye girişlerde aşı olan ve daha önce koronavirüs geçirenlere PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Bulgaristan'a Türkiye'den giriş yapmak isteyenler, aşı olduklarına ve koronavirüs geçirdiklerine dair e-Devlet'ten İngilizce'ye çevirdikleri belgelerle giriş yapabiliyor. Bu gelişmenin ardından ETSO ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgar turistlere ucuz ve hızlı PCR testi yapılması için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.'AYNISI TÜRKİYE'DE UYGULANSIN'ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, sınır kapılarında 80-90 liraya hızlı sonuç veren PCR testi yapılabilecek proje üzerinde çalıştıklarını ve konunun Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Bulgaristan'ın son dönemde PCR zorunluluğunu kaldırdığını söyleyen Zıpkınkurt, "Bulgaristan Türk vatandaşlarını daha önce PCR testiyle alıyordu. Şu anda aşı kartı ya da Covid geçirdiyse onun çıktısıyla kabul ediyor. Bunun aynı şekilde bizde de uygulanması talebimiz var çünkü aşı kartı olan Bulgaristan vatandaşı, Türkiye'ye girebilsin veya PCR testiyle zaten girebiliyor, onun dışında Covid geçirdiyse çıktısıyla gelebilsin. Bulgaristan'daki vatandaşların Edirne ticaretine olumlu etkisi var dolayısıyla Edirne'nin ekonomisi, kısmen de olsa Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara bağlı. Edirne'nin acilen bununla ilgili çalışma yapması lazım" diye konuştu.'ESNAF KAPILARDA UYGULAMANIN GEVŞEMESİNİ İSTİYOR'En yakın zamanda Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi istenilmeden Edirne'ye giriş yapabilmelerini beklediklerini kaydeden Zıpkınkurt, "Özellikle hafta sonları gelen sayısı 12- 13 bindi. Bunların yüzde 30'u konaklıyordu. Konaklamayla birlikte günlük harcamaları 150- 200 euro'lara çıkıyordu. Dolayısıyla da şehre ciddi ekonomik katkı sağlıyorlardı. Şehrin tüm işletmelerinin talepleri PCR testinin kaldırılması doğrultusunda. Sık sık esnafla bir araya geliyoruz ve istişare ediyoruz. Gümrük kapılarının biraz gevşemesini, rahatlamasını istiyorlar. Bulgar ve Yunan turistlerin gelmesi için biz de gerekli yetkili mercilerle çalışmalar yapıyoruz. Biz hazırız, gümrük hazır. Bir tek prosedürleri biraz daha gevşetmemiz lazım. Onun için de ümitle 1 Haziran'ı bekliyoruz" dedi.'BİR AN ÖNCE ZORUNLULUK KALDIRILSIN'Bulgaristan'dan eşiyle Türkiye'ye gelen Osman Şahin, test zorunluluğunun kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi. Şahin, "Edirne'ye alışveriş için gidiyoruz. Biz testimizi yaptırdık ama pahalı olduğundan herkes yaptıramıyor. Test kalkarsa daha iyi olacak. Hem alışveriş daha fazla olacak hem de çok daha fazla insan gelecek. Biz de bayağıdır gelemiyorduk ve en sonunda test yaptırıp gelmeye karar verdik" diye konuştu.Edirne'de market işletmecisi Seçkin Ay, PCR zorunluluğu nedeniyle Bulgar turistlerin kente gelişinin azaldığını ve işlerinin düştüğünü söyledi. Test zorunluluğunun kaldırılmasını isteyen Ay, "Şu anda PCR zorunluluğundan dolayı Bulgar turistler gelemiyor, o nedenle işlerimiz düşük. Pandemi nedeniyle öğrenci potansiyeli de az. Edirne ekonomik olarak hem öğrenci hem de Bulgar turistten geçindiği için 1 senedir zorluk yaşıyoruz. Bir an önce PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.'BİZ DE AYNI UYGULAMAYA GEÇMELİYİZ'İşlerinin eskisi gibi olmadığını söyleyen market işletmecisi Şevket Afşin de "Bulgar turist gelmediği sürece işlerimiz yürümüyor. Test zorunluluğu var, bu nedenle işlerimiz çok düştü. Hemen hemen hiç iş yok. Gümrükler biraz serbest olsun, test uygulaması kalksın. Başka bir isteğimiz yok. Bulgaristan kaldırdı test zorunluluğunu. Bizim de aynı uygulamaya geçmemiz lazım" diye konuştu.

Gıda işletmesi bulunan Sevcan Ardıç ise "PCR testi zorunluluğu getirildiği için hiç Bulgar gelmiyor. Dükkanımız bomboş. Daha önce çok iyiydi. En azından kendimizi geçindiriyorduk. Şu anda mallarımız bozulmaya başladı" dedi.


Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi
Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi

Koronavirüs, Bulgaristan, PCR Testi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de Bulgar turistler için PCR testi kolaylığı girişimi - Son Dakika


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