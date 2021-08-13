Edirne'de Bulgar turistler Ulus Pazarı'na akın etti

EDİRNE - Edirne'de Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda Bulgar vatandaşlar ile gurbetçilerin yoğunluğu gözden kaçmadı.

Edirne'de gıdadan tekstile birçok ürünlerin bulunduğu Ulus Pazarı'nda Bulgar turistler ile gurbetçilerin yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan ve gurbetçilerin uğrak noktası olan Ulus Pazar'ı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Bütün alışverişini yapmak için Bulgaristan'dan gelen Nikola Candua çok poşet ile evine döndüğünü belirterek "Boş geliyoruz, dolu gidiyoruz. Her fırsatta geliyoruz. Sağ olsun Türkiye" dedi. Her hafta kurulan Ulus Pazar'ında yoğunluğun yaşandığını dile getiren pazarcı esnafı "Bulgar kardeşlerimizin ekonomisi bize göre düzgün galiba paraları daha değerli olduğu için buradan gelip alışverişlerini yapıyorlar. Gelen turist vatandaşlarımız genellikle gıdaya daha ağırlık veriyorlar. Yaptığımız satışların yüzde ellisi Bulgar ve diğer turistlerden" ifadelerini kullandı.

Diğer haftalara nazaran daha kalabalık olduğunu vurgulayan Hatice Candinç turistlerin ekonomiye katkıda bulunduğunu söyledi.