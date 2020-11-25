Edirne'de Bulgar turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı - Son Dakika

Edirne'de Cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında iki hafta kapatıldı.

Son günlerde dünyayı ve ülkemizi adeta esir alan korona virüs salgınının üstesinden gelebilmek için Bakanlıklar harici İl Hıfzıssıhha Kurulları da karar almaya devam ediyor. Edirne'de Cuma günleri kurulan Ulus Pazarına şehir dışından çok sayıda esnaf ve vatandaş gelmesiyle birlikte bulaş riskinin arttığı şu günlerde Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu pazaryerinin iki hafta kapatılmasına karar verdi. Alınan karar gereği 27 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında kapatıldı.

Bulgaristan vatandaşlarının gözdesiydi

Kapatılan Ulus Pazarı özellikle Bulgaristan vatandaşlarının son dönemde gözde olan yerlerden biri haline gelmişti. Edirne'ye gelerek kıyafetten, zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının tercihi Ulus Pazarı oluyordu. Edirne'ye 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise 232 bin 324'e ulaşmıştı.

(Şener Urfa/İHA)