Son Dakika › Güncel › Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2 - Son Dakika
Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2
28 dakika önce
Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2 (ARŞİV-Maske takmış kişiler)
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:34 Kaynak: DHA
Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2 (ARŞİV-Maske takmış kişiler)
Son Dakika Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı