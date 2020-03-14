Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2 - Son Dakika

Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2

28 dakika önce

Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2 (ARŞİV-Maske takmış kişiler)

Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2 (ARŞİV-Maske takmış kişiler)

Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:34 Kaynak: DHA
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