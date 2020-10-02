Edirne'de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu - Son Dakika

Edirne'de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu

Edirne'de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile 14 günlük karantina uygulamasının kalkmasıyla birlikte Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması için kendi dillerinde yapılan anonslarla...

Edirne'de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu

EDİRNE - Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile 14 günlük karantina uygulamasının kalkmasıyla birlikte Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması için kendi dillerinde yapılan anonslarla uyarılmaya başlandı.

Edirne Valiliği ve belediyenin ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda Bulgaristan'dan gelen turistler için Covid-19 tedbirlerine uymaları için şehrin anons sisteminden Bulgarca ve Türkçe anonslar yapılmaya başlandı.

Türkçe ve Bulgarca yapılan anonsta, "Sevgili komşularımız Edirne'mize hoş geldiniz. Ziyaretleriniz esnasında maske takmanız ve sosyal mesafe kurallarına uymanız önemle rica olunur. Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Anonslar, Bulgar turistlerin en çok geldiği günler olan cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Edirne'de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu
Edirne'de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu
Edirne'de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu
Edirne'de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu

PCR Testi, Türkiye, Bulgar, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Edirne'de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu - Son Dakika

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