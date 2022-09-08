Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'a illegal yollardan geçmeye çalışan yabancı uyruklunun çantasında arama yapıldı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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