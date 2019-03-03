Son Dakika Haberleri: Edirne'de Bulgaristan Milli Günü İçin Ayin

Edirne'de Bulgaristan Milli Günü İçin Ayin

1 saat önce

BULGARİSTAN'ın Milli Günü nedeniyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Edirne'de Bulgaristan Milli Günü İçin Ayin, System.String[]
BULGARİSTAN'ın Milli Günü nedeniyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. 

Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti George Kilisesi'nde, ülkenin 3 Mart Milli Günü dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayine, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev ile Bulgarlar katıldı. Sveti Georgi Kilisesi Papazı Alexander Çıkrık'ın dualar ettiği ayin, haç öpülmesi, kuru ekmek dağıtılması ve mum yakılması ile son buldu. Papaz Çıkrık, ayin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada sağlık, barış ve mutluluk için dua ettiklerini söyledi. 

Öte yandan Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu'nca akşam saatlerinde Bulgaristan'dan gelen valiler ve davetlilerin katılımıyla otelde resepsiyon düzenlenecek. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:45 Kaynak: DHA

Edirne, Bulgaristan, Güncel
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