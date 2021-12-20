BULGARİSTAN PLAKALI ARAÇ YANDI, ŞOFÖRÜ ÇARESİZ GÖZLERLE İZLEDİ - Son Dakika

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş Bulgaristan plakalı hafif ticari araç, kent girişinde aniden alev alarak yandı. Araçtan kendi imkanları ile çıkan Bulgar sürücü Dimitar Georgiev Yordanov, aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne kent merkezine gelen Dimitar Georgiev Yordanov'un kullandığı CH 5264 BA plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıktığı fark edince, aracına kenara çekip, yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Vatandaşlar araçtaki yangına müdahale ederken, haber verdiği itfaiye ekipleri de gelerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek alevleri söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Bulgar sürücü Yordanov ise aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi. Polis, yangının söndürülmesinin ardından yolda trafiği kontrollü olarak ulaşıma açtı.