Edirne'de Büyük Bir Değişim İsteği Var"

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel yönetim anlamında 15 sene önce konuşulan sorunların hala konuşulmaya devam ettiğini belirtti.

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel yönetim anlamında 15 sene önce konuşulan sorunların hala konuşulmaya devam ettiğini belirtti.



Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında esnaf, kıraathane, kamu kurumları, özel şirketler, dernekler, taksi durakları ve vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, seçim çalışmalarını dinamik şekilde sürdürdüğünü belirtti.



Çok yoğun tempoda gün boyunca çalıştıklarını ve belediye başkanı olduktan sonrada aynı tempoda aynı yoğunlukta çalışmaya devam edeceklerini aktaran Uymaz, "Edirne'nin belediye binasında oturarak çözülecek işleri yok. Edirne sokak sokak, geze geze mücadele edilerek çözülecek problemleri var. 15 sene önce konuştuğumuz konuları hala bu güzel şehrimizde konuşuyoruz. Bazı şeyler kendiliğinden olmuyor. Hemşehrilerimiz 5 sene sonrada yine aynı sorunları konuşmak istemiyor. Edirne'de büyük bir değişim isteği var. Edirnemiz'in sorunlarını biliyoruz ve bu sorunları biz çözeriz. 3 yıl içerisinde alt yapı sorunun bitireceğiz. Edirne'de yaşan vatandaşlarımız artık ulaşım sorunu olmayacak." ifadelerini kullandı.



15 sene önce AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevindeyken de belediye seçimleri için vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatan Uymaz, yıllar öncede aynı sorunların konuşulduğunu vurguladı.



Uymaz, "15 Sene öncede aynı alt yapı sorununu konuşuyorduk. Aynı ulaşım sorununu konuşuyorduk. Bu seçimde oylarınızı kullanırken 5 sene için 5 dakika düşünmenizi tavsiye ediyorum. Eğer 5 sene için 5 dakika düşünmezsek 5 yılımızı daha heba ederiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da aynı sorunları konuşmak istemiyoruz. " diye kaydetti.

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