Edirne'de ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Edirne'de ByLock kullandığı belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelisi Z.G, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
ByLock kullandığı tespit edilen şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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