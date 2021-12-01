Edirne'de ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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