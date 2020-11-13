Edirne'de cadde ve meydanlarda sigara yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi - Son Dakika

Edirne'de cadde ve meydanlarda sigara yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi

13.11.2020 22:33
Edirne'de cadde ve meydanlarda sigara yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi, System.String[]

EDİRNE Valiliği, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

EDİRNE Valiliği, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Edirne İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, dün, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında toplandı. Sigara yasağı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının görüşüldüğü toplantının ardından Valilikten yazılı açıklama yapıldı. Meskenler dışında tüm alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve meydanlarda sigara içilmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı Genelgesi ve 08.09.2020 tarih ve 48 nolu Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımız ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak Edirne ilinde de özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren; vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve ilimiz genelinde toplu taşıma araç durakları ve otobüs terminallerinde sigara içme yasağı getirilmesine, sigara içme yasağı getirilen cadde/sokak, meydan veya duraklarda bahse konu yasaklamaya ilişkin bilgilendirici/uyarıcı mahiyette 'sigara içilmez' ikaz levhalarının/işaretlerinin (yer işaretlemeleri dahil) hazırlanarak, vatandaşlarımızın görebileceği/fark edebileceği yerlerde sergilenmesinin/asılmasının sağlanmasına." 65 YAŞA KISITLAMA65 yaş ve üzeri vatandaşlar için de kısıtlama getirildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Edirne İl merkezi ve ilçelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında aşağıda belirtilen istisnalar dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına, kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri,  işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına, kararın uygulamasına 13.11.2020 Cuma gününden itibaren başlanmasına, karar verilmiştir"


Edirne'de cadde ve meydanlarda sigara yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi
Edirne'de cadde ve meydanlarda sigara yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de cadde ve meydanlarda sigara yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi - Son Dakika


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