Edirne'de caddeler trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) mücadeleleri tedbirleri kapsamında merkezi bölgeler trafiğe kapatıldı.



Korona virüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında Uzunköprü ilçesinin işlek caddelerinden olan gazi caddesi, atalar caddesi ara sokaklar saat 17.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı.



Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda, belediye başkanlığı ve polis insanların eve gitmesi için anonslar yaptı.



Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Uzunköprü ilçesinin en işlek caddeleri olan gazi caddesi ve atalar caddesi saat 17: 00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak sadece yayaların geçişine izin verileceği açıklandı. - EDİRNE