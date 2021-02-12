Edirne'de çaldığı malları satmak üzere bindiği taksinin sürücüsü hırsızlık zanlısını yakalattı - Son Dakika

Edirne'de çaldığı malları satmak üzere bindiği taksinin sürücüsü hırsızlık zanlısını yakalattı

12.02.2021 14:05
Edirne'de çaldığı malları satmak üzere bindiği taksinin sürücüsü hırsızlık zanlısını yakalattı, System.String[]

Edirne'de bir kahvaltı salonu ve restoran olarak hizmet veren işletmeden çaldığı iddia edilen televizyon ve bakır kapları satmaya götürürken bindiği taksinin sürücüsünün dikkati ile yakalanan hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Edirne'de bir kahvaltı salonu ve restoran olarak hizmet veren işletmeden çaldığı iddia edilen televizyon ve bakır kapları satmaya götürürken bindiği taksinin sürücüsünün dikkati ile yakalanan hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki işletmenin kapısını kırarak giren S.K, işletmedeki iki televizyon ile dekor amacıyla sergilenen bakır kapları çaldı.

İşletmeden çıkarak taksiye binen zanlı çaldığı televizyonları 2. el ürünler satan bir mağazaya götürdü.

Durumdan şüphelenen taksici, işletme sahibi Cesur Pakarda'yı arayıp olayı anlattı, iş yerini kontrol etmesini söyledi.

İş yerine girildiğini anlayan Pakarda, taksicinin tarif ettiği 2. el dükkanına yakın bir noktada zanlıyı yakalayarak polise teslim etti.

Hırsızlık zanlısının iş yerine girişi ve malları çalması güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Tanıdık taksici hırsızlık zanlısını yakalattı

Pakarda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerinin kapalı olduğunu söyledi.

İş yerlerine giren zanlının çaldığı malzemelerle caddeden bir taksiye bindiğini belirten Pakarda, olayı şöyle anlattı:

"Zanlı Karaağaç'tan taksici bir esnaf arkadaşımızın aracına biniyor. Buradan aldığı malzemeleri taşıdığı çuvalı bagaja koyup taksiciye, 'Bekle birkaç parça eşyam daha var' deyip buradan çalmış olduğu 2 televizyonu da arabaya koyup spotçuların olduğu yere gitmek istediğini söylüyor. Taksici bunları nereden aldığını sorduğunda 'Fabrikada çalışıyorum, işlerim bozuk satacağım' diyor. Araçtan indiğinde de taksici arkadaş olayı anlatarak beni aradı."

İş yerine geldiğinde içerisinin dağınık olduğunu ve televizyonların yerinde olmadığını gördüğünü ifade eden Pakarda, "Taksicinin tarif ettiği yere gittik. Zanlı spotçudan çıkmış, elinde diğer aldığı bakır malzemelerde birlikte yolun kenarında duruyordu. Şahsı yakaladık. Elimizden kaçırdık, 10 dakika kovalayıp tekrar yakaladık." diye konuştu.

Pakarda, olayı fark ederek kendisine haber veren taksiciye örnek davranışı için minnettar olduğunu kaydetti.

Hırsızlık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de çaldığı malları satmak üzere bindiği taksinin sürücüsü hırsızlık zanlısını yakalattı - Son Dakika


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