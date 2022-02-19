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Edirne'de çaldıkları karavanı satmaya çalışırken yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de çaldıkları karavanı satmaya çalışırken yakalanan 2 kişi tutuklandı

19.02.2022 17:44
Edirne'de çaldıkları karavanı satmaya çalışırken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çaldıkları karavanı satmaya çalışırken suç üstü yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çaldıkları karavanı satmaya çalışırken suç üstü yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Erikli sahilinde park halindeki karavanı çalınan F.B, durumu Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma, karavanı K.B. ve S.B'nin çaldığını belirledi.

Şüphelilerin araçlarına bağladıkları karavanı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürerek internetten 90 bin liraya satışa koyduğunu tespit eden jandarma, alıcı kılığına girerek bu kişilerle iletişime geçti.

Karavanı almak için anlaşan jandarma ekipleri, şüphelilerle Çorlu'da bir araya geldi. Ekiplerce yakalanarak Keşan'a getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.B ve K.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Jandarma, Erikli, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de çaldıkları karavanı satmaya çalışırken yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de çaldıkları karavanı satmaya çalışırken yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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