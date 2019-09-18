Son Dakika Haberleri: Edirne'de çalılık alanda yangın
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Edirne'de çalılık alanda yangın

1 saat önce

Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de çalılık alanda yangın, System.String[]

Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, eski TOKİ mevkisinde çalılık alanda otların tutuştuğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

İtfaiye, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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