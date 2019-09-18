Edirne'de çalılık alanda yangın

Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, eski TOKİ mevkisinde çalılık alanda otların tutuştuğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.