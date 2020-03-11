Edirne'de çalışma izni olmayan 8 Özbek kadına gözaltı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çalışma izinleri olmadığı halde eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan- Malkara karayolu üzerinde bulunan eğlence mekanında yaptığı denetimde, Özbekistan uyruklu 8 kadının çalışma izinleri olmamasına rağmen oryantallik yaptıklarını belirledi. Kadınlar gözaltına alınarak, emniyette götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından da Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.