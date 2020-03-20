Edirne'de camilerde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Edirne'de camilerde koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Edirne'de camilerde koronavirüs önlemleriDİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Edirne'de vatandaşların uyduğu görüldü, gelenler ise geri döndü.

Edirne'de camilerde koronavirüs önlemleri

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Edirne'de vatandaşların uyduğu görüldü, gelenler ise geri döndü. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camii'nin dış kapıları kapatılırken, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, " Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, koronovirüsü salgını nedeniyle Selimiye Camii ile birlikte kentteki tüm camilerimiz cuma namazına kapatıldı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle cuma namazlarına ara verilmesi kararının ardından Edirne'de vatandaşların cuma namazına gitmeyerek evlerinde kaldığı görüldü. Edirne'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camii, namaz öncesinde tedbir amaçlı kapatıldı, ardından ise yeniden açıldı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı genelgeyle kentteki tarihi Selimiye ve diğer camilerin ibadete kapandığını belirterek, "Cuma olduğu için tedbir amaçlı kapandı. Daha sonra ziyaretlere açık Selimiye Camii. Yinede toplu namazlar yok. Bu şekilde bir uygulama zarureti var. Buna uymak zorundayız. Kandil'de de Selimiye ve tüm camilerimiz kapalı" dedi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Tüm uyarılara rağmen Selimiye Camii'ne gelenler polis karşıladı. Polis ekiplerinin namaz kılmaya gelenlere, koronavirüsü salgını nedeniyle caminin kapalı olduğunu söyleyerek, uymayanlara kabahatler kanuna göre ceza uygulayacakları uyarısı yaptı.

Gebze'den Edirne'ye akraba ziyaretine gelen ve Cuma namazını kılmak için Selimiye Camii'ne geldiğini söyleyen Erkan Taş, "Namaz kılmak için Selimiye Cami'ne geldik ama cami kapalıymış. Salgın önlemi nedeniyle sanırım ama yerinde buluyoruz. Cami dışında gezip sonra buradan ayrılacağız" dedi.

Edirne'de camilerde koronavirüs önlemleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, Selimiye Camii, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:37 Kaynak: DHA

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