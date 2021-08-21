Edirne'de çarpışan otomobillerde hasar oluştu - Son Dakika

Edirne'de çarpışan 2 otomobilde hasar meydana geldi.

İbrahim Çorbacı'nın kullandığı 22 UH 262 plakalı otomobil, İlhami Ertem Caddesi'ndeki kavşakta, Okan Akgün'ün idaresindeki 22 DR 697 plakalı otomobille çarpıştı.

Çorbacı, kazada devrilen aracından kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Çorbacı, yaralanmadığını ve hastaneye gitmeyeceğini belirtti.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.