Edirne'de kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de kaza: 2 yaralı

29.06.2022 11:07

Edirne'de kaza: 2 yaralı Edirne'de meydana gelen kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de kaza: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de meydana gelen kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarın meydana geldi. Edirne istikametinden Trakya Üniversitesi yönüne seyir halinde olan Çile Gür idaresindeki 22 UN 934 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Burak Dinç yönetimindeki 22 DA 160 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, çekici tarafından otomobillerin kaldırılmasıyla açılarak trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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