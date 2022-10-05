Yumurtaya Gelen Zam Vatandaşı İsyan Ettirdi: "Torunuma Cevap Veremiyorum Artık. Dibe Vurdum" - Son Dakika
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Yumurtaya Gelen Zam Vatandaşı İsyan Ettirdi: "Torunuma Cevap Veremiyorum Artık. Dibe Vurdum"

05.10.2022 16:33

Edirne’de çarşı pazarda iri boy çiftlik yumurtasının tanesi 2 lira, organik olarak tabir edilen köy yumurtası ise 3 liradan satılıyor. Esnaf pahalılıktan dolayı yumurta satış fiyatına zam yapamadığını anlatırken vatandaşlar ise pahalılıktan yumurta alamadıklarını dile getirdi. Pazardan yumurta alan bir vatandaş, "Ben torunuma cevap veremiyorum artık. Süt fırladı, yumurta fırlıyor. Ne yapayım ben? Ben orta gelirliyim. Ben dibe vurdum" dedi.

Edirne'de çarşı pazarda iri boy çiftlik yumurtasının tanesi 2 lira, organik olarak tabir edilen köy yumurtası ise 3 liradan satılıyor. Esnaf pahalılıktan dolayı yumurta satış fiyatına zam yapamadığını anlatırken vatandaşlar ise pahalılıktan yumurta alamadıklarını dile getirdi. Pazardan yumurta alan bir vatandaş, "Ben torunuma cevap veremiyorum artık. Süt fırladı, yumurta fırlıyor. Ne yapayım ben? Ben orta gelirliyim. Ben dibe vurdum" dedi.

Pazarda yumurta satışı yapan Sebahat Erol, eskiye oranla yumurta satışlarının azaldığını ifade ederek, "Size 3 lira söyledik ama 4 liraya satmamız lazım. Kurtarmıyor, yem aşırı pahalı. Buna artık 'dur' desinler, başımızdakiler, büyüklerimiz. Halk yesin, çocuğuna bile alamıyor. Bu hale geldik yani. 60-70 civarı yumurta satıyorum pazarda. Eskiden 10 karton yumurta satıyordum. Millet karton karton alıyordu, şimdi alamıyor" dedi.

"NEREDEYSE ALDIĞIM FİYATA VERİYORUM"

Edirne'de 17 yıldır et ve yumurta satışı yapan Nesrin Tekin de, yumurta satış fiyatına zam yapamadığını, neredeyse geliş fiyatına satış yaptığını belirterek, "Yumurta fiyatları aslında çok yükseldi. İnsanlar zor durumda oldukları için uygun tutmaya çalışıyorum, neredeyse karsız satıyorum. Çocuklar okula gidiyorlar, insanlar evlerinde yemek yapıyor, mama yapmaya çalışıyorlar. 'Rahat kullansınlar' diye neredeyse aldığım fiyata veriyorum. 15'li büyük boy yumurtayı 30 liradan satıyoruz. Organik yumurtalar tanesi 3 liradan satılırken biz 2 liradan veriyorum" dedi.

"TAVUK DA MI DOLARLA YUMURTLUYOR?"

Pazardan yumurta alan bir emekli vatandaş da yumurta satış fiyatının yüksek olduğunu belirterek, "Hepimiz dibe vurduk. Başka söyleyecek bir şeyim yok, pahalı. Tavuk da mı dolarla yumurtluyor? Şu ana kadar yiyorduk ama ben kendim yemekten vazgeçtim. Torunlarım için yaşıyorum artık. Ben torunuma cevap veremiyorum artık. Süt fırladı, yumurta fırlıyor. Ne yapayım ben? Ben orta gelirliyim. Ben dibe vurdum. Evim kira değil. Evi kira olup bir de asgari ücret alan ne yapacak?"

Görüntü Dökümü:

Pazarda yumurta satışı yapan Sebahat Erol,

Yumurta satışı yapan Nesrin Tekin,

Pahalılıktan yumurta almakta güçlük çektiğini ifade eden vatandaş,

Pazarda yumurta tezgahı detayları

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtaya Gelen Zam Vatandaşı İsyan Ettirdi: 'Torunuma Cevap Veremiyorum Artık. Dibe Vurdum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yumurtaya Gelen Zam Vatandaşı İsyan Ettirdi: "Torunuma Cevap Veremiyorum Artık. Dibe Vurdum" - Son Dakika
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