Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

31.08.2022 15:59
Edirne'de asayiş

Edirne'de, çarşı ve mahalle bekçilerince 6 gram esrar ele geçirildi.

Edirne'de, çarşı ve mahalle bekçilerince 6 gram esrar ele geçirildi.

İstasyon Mahallesi'nde devriye görevini yürüten ekipler, durumundan şüphelendikleri O.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 6 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Otomobilden hırsızlık

Uzunköprü'de bir otomobilden teyp ve kolon çalındı.

Alınan bilgiye göre H.G, otomobilini Muradiye Mahallesi'nde park ettiği yere geldiğinde teyp ve kolonların çalındığını fark etti.

H.G, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki devriye görevi esnasında şüpheli D.B'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

D.B, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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