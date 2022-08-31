Alınan bilgiye göre H.G, otomobilini Muradiye Mahallesi'nde park ettiği yere geldiğinde teyp ve kolonların çalındığını fark etti.

Uzunköprü 'de bir otomobilden teyp ve kolon çalındı.

Kaynak: AA

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika

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