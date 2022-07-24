Edirne'de "çayır tırtılına" karşı ayçiçek tarlaları sürekli kontrol ediliyor - Son Dakika
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Edirne'de "çayır tırtılına" karşı ayçiçek tarlaları sürekli kontrol ediliyor

24.07.2022 11:08
Edirne'de "çayır tırtılına" karşı ayçiçek tarlaları sürekli kontrol ediliyor

Edirneli çiftçiler, çayır tırtılına karşı ayçiçek tarlalarını sürekli kontrol ediyor.

Edirneli çiftçiler, çayır tırtılına karşı ayçiçek tarlalarını sürekli kontrol ediyor.

Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez ilçelerinde sınırlı alanda ortaya çıkan çayır tırtılı sorununun, ilaçlama ile kontrol altına alındığı bildirildi.

Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle ilaçlandı.

Çiftçi Hayrettin Filiz, AA muhabirine yaklaşık 15 dönüm alanda ayçiçeği ekimi yaptığını, şu anda ayçiçeğin durumunun çok iyi olduğunu belirtti.

Edirne'de bazı bölgelerde görülen çayır tırtılına karşı sürekli ürünlerini kontrol ettiklerini anlatan Filiz, "Şu anda bizde çayır tırtılı yok. Bütün ne ilaç gerekiyorsa hepsini attık. Sık sıkta kontrol edeceğiz, tarlamızı mahsul biçilinceye kadar. Bazı bölgelerde olmuş ama bizde yok şükür. Olan arkadaşlara geçmiş olsun, inşallah kısa zamanda geçer." dedi.

Ayçiçeğin gelişimi ve son durumundan çok memnun olduklarını vurgulayan Filiz, bu yıl rekolte artışı beklediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Uzunköprü, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 'çayır tırtılına' karşı ayçiçek tarlaları sürekli kontrol ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de "çayır tırtılına" karşı ayçiçek tarlaları sürekli kontrol ediliyor - Son Dakika
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