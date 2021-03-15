ÇED süreci devam eden kurşun yıkama tesisine tepki gösterildi - Son Dakika

ÇED süreci devam eden kurşun yıkama tesisine tepki gösterildi

15.03.2021 15:31

Edirne'de kurulması planlanan kurşun madeni kırma, eleme ve yıkama tesisine çevreciler tarafından tepki gösterildi.

Edirne'de kurulması planlanan kurşun madeni kırma, eleme ve yıkama tesisine çevreciler tarafından tepki gösterildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Kent Konseyi ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği üyelerinin katılımıyla, Maslak mevkisinde yapılması planlanan tesisin önünde basın açıklaması yaptı.

Gürkan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci devam eden tesisin kurulmasına yönelik itirazlarını çevreci derneklerle Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yaptıklarını belirtti.

Kurulması planlanan tesisten çıkacak kimyasalların içme suyu arıtma tesisine olumsuz etkileri olacağını ifade eden Gürkan, "Burası kurşun kırma, yıkama ve eleme tesisi. Burada açığa çıkacak, doğaya salınacak çeşitli gazların ve kimyasalların rüzgar vasıtasıyla bir taraftan 2 kilometre ötedeki Edirne'nin en son evine ulaşmayacağını ve buradan 200 metre ötedeki içme suyu tesislerinin açık havuzlarına ulaşmayacağını kimse iddia edemez." dedi.

"Ruhsat vermeyeceğiz"

Gürkan, tesisin kurulması amacıyla belediyeden alınması gereken iş yeri açma ve gayrisıhhi müessese ruhsatlarını vermeyeceklerini vurguladı.

Henüz herhangi bir ruhsat ve ÇED değerlendirmesi yapılmamışken işletmenin elekleri kurmasına da anlam veremediklerini dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Hiçbir resmi işlem yapılmamışken yavaş yavaş eleklerini kurmaya başlamışlar. Biz kendilerini tanımayız, şahsi hiçbir problemimiz yok. Bunları kurmadan toparlayıp ÇED alabilecekleri uygun bir yere taşısınlar. Bizim Edirne'nin insanlarına, çocuklarına kurşun bulaşmış bir suyu içirmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Ben bu noktada Sayın Vali'mizin de ÇED raporuna dahil olacak kamu kurumlarının da hepsinin bizim gibi düşüneceğinden eminim. Tüm kurumların ÇED raporuna karşı olumsuz görüş bildireceğinden eminim. Bu konuda hiçbir tereddüdüm yok."

Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren de tesisin yapımına karşı olduklarını ve gerekli itirazları yaptıklarını söyledi.

ÇED süreci devam ediyor

Bu arada, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, firmaların açmak istedikleri tesisler için ÇED süreci talebinde başvurmalarının hukuki bir hak olduğu belirtilerek, "Kamu sağlığı ve çevre açısından böyle bir tesis için sanki izin alınmış ya da izin verilmeye yönelik bir irade varmış gibi basına yansıyan haberler gerçek dışıdır. Kamu sağlığı ve çevresel değerlerimizin korunması için gerekli olan hassasiyet sorumlu kamu kurumlarımız tarafından en üst düzeyde gösterilecek olup halkımızın kaygı duymasını gerektirebilecek hiçbir husus bulunmamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

ÇED süreci devam eden kurşun yıkama tesisine tepki gösterildi
ÇED süreci devam eden kurşun yıkama tesisine tepki gösterildi
ÇED süreci devam eden kurşun yıkama tesisine tepki gösterildi
ÇED süreci devam eden kurşun yıkama tesisine tepki gösterildi

Çevresel Etki Değerlendirme, Kent Konseyi, Edirne, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇED süreci devam eden kurşun yıkama tesisine tepki gösterildi - Son Dakika


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