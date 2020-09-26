Edirne'de çeltik hasadı devam ediyor - Son Dakika

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Türkiye'de üretilen çeltiğin yüzde 44'ünün Edirne'de yetiştirildiğini bildirdi.

Bayazıt, kentte hasat mesaisi devam eden çeltik üreticileriyle bir araya geldi.

Edirne'nin bereketli ovalarında yetiştirilen çeltiğin Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını belirten Bayazıt, üreticilerin yoğun mesaisinin sürdüğünü ifade etti.

Edirne'de çiftçilerin "beyaz altın" olarak tanımladığı çeltikte hasadın sorunsuz devam ettiğini vurgulayan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretilen çeltiğin yüzde 44'ü ilimizde, Edirne'mizde üretilen çeltiğin yaklaşık yarısı da İpsala ilçemizde üretilmektedir.

Bölgede çeltik hasadı ve harmanlarda kurutma işlemi yapan üreticilerimizi ziyaret ettik.

Bu vesileyle zorlu bir üretim sezonunun sonunda, tüm üreticilerimizin hasatlarının, harmanlarının bereketli ve hayırlı olmasını temenni ederim."