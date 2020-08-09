Edirne'de çeltik tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü - Son Dakika

EDİRNE'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde 'Çeltik Tarla Günleri' etkinliği düzenlendi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) ıslah alanındaki çeltik tarlalarında gerçekleştirilen etkinlikte fotoğraf sanatçıları, canlı mankenler eşliğinde çektikleri fotoğraflarla tarlayı adeta fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü.

TTAE ıslah alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Edirneli fotoğrafseverler çeltik tarlalarını fotoğraf stüdyosu gibi kullandı. Daha önce gerçekleştirilen lavanta ve ayçiçeğinden sonra çeltikle devam eden etkinlikler kapsamında Edirne'nin agroturizmine (tarım turizmi) katkı sağlanması amaçlandı. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, tarım ile turizmi bir araya getirdikleri etkinliklerde amaçlarının Edirne'yi bu konuda daha da tanıtarak bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.