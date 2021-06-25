EDİRNE'DE ÇELTİKTE DAMLA SULAMA DÖNEMİ BAŞLADI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin çeltik (pirinç) üretiminin yüzde 41'inin karşılandığı Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında ekilen çeltik, filizlenmeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne'de çeltik üretiminde damla sulama yöntemi ile girdi maliyetini düşürüp, yüzde 60 su tasarrufu sağlayarak, çeltik üretimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Edirne'de, 'Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılında yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında, Edirne'de bitkisel üretimin artırılması amacıyla hazırlanan 'Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' eğimli arazilerin değerlendirilmesi ve su tasarrufu sağlanması amacıyla uygulanan proje olarak dikkat çekiyor.

'HUBUBAT NASIL EKİLİYORSA ÇELTİĞİDE ÖYLE EKTİK'

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, mayıs ayında damla sulamayla ekilen tarlaları inceleyerek, Edirne'de 26 Mayıs'ta bakanlığımız tarafından başlatılan projede Vali Ekrem Canalp'in de katılımıyla ekimi yaptık. Damla sulama ile çeltik ekme projemizden 32 üreticimiz faydalanıyor. Biz de bu 32 üreticimize 20 bin 320 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıttık, yüzde 75 hibeli olarak ve üreticimiz bu tohumları eğimli ve bayır arazilere ekimlerini gerçekleştirdi ama bu bildiğiniz klasik metotla bir ekim değildi, mibzerle ekimi yapıldı. Bu damla sulama çeltik ekimi yöntemiyle bildiğiniz hububat nasıl ekiliyorsa çeltiğini de bu şekilde ekiyoruz diye konuştu.