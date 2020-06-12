Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı - Son Dakika

Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde üretilen ve 13 ülkeye ihraç edilen Çeribaşı kirazı hasadı başladı.

Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesinde üretilen ve 13 ülkeye ihraç edilen Çeribaşı kirazı hasadı başladı. Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Çeribaşı kirazının dalında satıldığını belirterek, "Çeribaşı köyü kirazının farklı bir aroması var, tadına o yüzen çok lezzetli. Kirazın tadı, rüzgarı ve toprağından kaynaklanıyor. Dalından indiği gibi çiftçilerimiz hemen satışını yapıyor. Bugün hasat günü ve bu kirazlar dünyanın birçok ülkesine gönderilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen ve İngiltere, Çin ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeye ihraç edilen Çeribaşı kirazının hasadı başladı. Köyde 15 yıl önce 30 ağaçla başlanan kiraz üreticiliği, günümüzde 40 ton üretimle sürüyor. Bölgenin mikro klima özelliği olmasıyla erik kadar iri ve lezzetli olan Çeribaşı kirazı çevre köylerden gelen 300 kişiye istihdam sağlıyor. Köyün en önemli geçim kaynağı olan kirazın kilosu, dalında 13 TL'ye satın alınmasıyla bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

'DALINDA SATILIYOR'

Çeribaşı köyünde düzenlenen hasat etkinliğine Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç ile davetliler katıldı. Çeribaşı kirazının dalında satıldığını söyleyen Kaymakamı Tuncer, "Çeribaşı köyü kirazının farklı bir aroması var, tadına o yüzen çok lezzetli. Kirazın tadı rüzgarı ve toprağından kaynaklanıyor. Dalından indiği gibi çiftçilerimiz hemen satışını yapıyor. Bugün hasat günü ve bu kirazlar dünyanın birçok ülkesine gönderilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

'13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ'

Kiraz üreticisi Çeribaşı köyü Muhtarı Tezcan Meriç, kirazları 13 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, "Bundan 15 yıl önce kiraz ekmeye başladık. Şu anda 500 dönüm ekili kiraz ağacımız var. 10 yıldan beri ürettiğimiz kirazları ihraç ediyoruz. Kirazımız çok lezzetli, bölgemizin doğal mikro klimalı hava hakimiyeti olduğu için sert, erik gibi bir kirazdır. Türkiye'nin en kaliteli kiraz üreten 3 bölgesinden birisi burası. Kirazın şu anda patentini almaya çalışıyoruz. Daha önce buğday ve ayçiçeği ekiyorduk, bu ürünlerden az para kazanıldığı için kiraz ekmeye başladı. Ekime başlandığı 3 yılın ardından kiraz üretimi arttı. Şu anda hasat başladı kilosu 13 TL'den satışını yapıyoruz. Başta İngiltere, Çin Almanya olmak üzere birçok ülkeye satışını yapıyoruz" diye konuştu.

'300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'

Tezcan Meriç, köylerinde kiraz üretimiyle birlikte göçün durduğunu ve aksine göç almaya başladıklarını ifade ederek, 300 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. 200 kişilik köy nüfusunun 400 kişiye çıktığını söyleyen Meriç, "Köyümüzde istihdam arttı. Köyümüz 200 nüfuslu çevre köylerden gelenler ile 300 kişiye iş imkanı sağlıyor. Köyümüzde önceden göç oluyordu ama şu an İstanbul'dan köyümüze kiraz yetiştirmek için yatırım yapanlar var. Köyümüzün yazın nüfusu 400'e çıkıyor. Kiraz köyümüze göçü sağladı. Üretimi artırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz kiraz ekimi 500 dönümden 2 bin dönüme çıkarmak" dedi.

Kiraz üreticisi Mehmet Meriç, 30 ağaçla başladığı kiraz üreticiliğinde 15 yılda bin 500 ağaca çıkardığını belirterek, "Daha önce buğday ekiyordum. Yaklaşık 50 yıldır çiftçilik yapıyorum, 15 yıldır kiraz üretimi yapıyorum. Kuru tarımı bıraktım. 15 yıl önce bir ziraat mühendisi bize bu fidanları verdi ve bizde 30 ağaçla başladığım kiraz üretiminde şu an binlerce ekili kiraz ağacım var. Şu an bin 500 ağacım var ve ekonomik olarak gelirim güzel" diye konuştu.


Kiraz, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de, 'Çeribaşı kirazı' hasadı başladı - Son Dakika

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