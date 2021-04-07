Edirne'de ceviz ve badem üreticileri hibe projeyle kalite ve verimi artırdı - Son Dakika

Edirne'de ceviz ve badem üreticileri hibe projeyle kalite ve verimi artırdı

07.04.2021 16:23
Edirne'de ceviz ve badem üreticileri hibe projeyle kalite ve verimi artırdı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde ceviz ve badem üretiminden elde edilen gelirin artırılması amacıyla hayata geçirilen hibe proje kapsamında işleme tesisi kuruldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ceviz ve badem üretiminden elde edilen gelirin artırılması amacıyla hayata geçirilen hibe proje kapsamında işleme tesisi kuruldu.

Edirne İl Genel Meclisi Köylere Yönelik Hizmetler ve ORKÖY Komisyon Başkanı Erdinç Can, Meclis toplantısında "Kaliteli Badem ve Ceviz Üretimi Projesi" hakkında bilgi verdi.

Can, Keşan Sert Kabuklular Üreticileri Birliği ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata geçirilen proje sayesinde ilçedeki ceviz ve badem üretiminde verimliliğin artırıldığını söyledi.

Proje faaliyetleri kapsamında ilçedeki üreticilerin eğitildiğini belirten Can, aşı, ilaçlama, gübreleme ve fidan bakım eğitimleri verildiğini eğitim sertifikası aldıklarını ifade etti.

Üretimde artış sağlanması için makine alımı yapıldığını anlatan Can, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 2 ceviz soyma makinesi, ceviz kırma makinesi, 3 badem yeşil kabuk soyma makinesi, badem kırma makinesi ve kalibrasyon makinesi satın alınarak Beyköy köyüne ceviz ve badem yetiştiriciliği için bir tesis kuruldu. Kurulan tesis aktif olarak çalışmaktadır. Üreticiler yıllık 150 ton ceviz ve badem üretmektedir.

Birlik teknolojiyi yakından takip etmektedir ve projenin devamı niteliğinde ileri teknolojili badem ve ceviz ayırma, paketleme makineleri İl Özel İdaresi'nin desteği ile bünyesine katma içerisindedir."

Trakya Bölgesi, Edirne, Keşan, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de ceviz ve badem üreticileri hibe projeyle kalite ve verimi artırdı - Son Dakika


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