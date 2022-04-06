Edirne'de çevre gönüllülerine geri dönüşümden elde edilen hediye verildi - Son Dakika

Keşan ilçesinde çevre gönüllülerine, geri dönüşümden elde edilen ev eşyası hediye edildi.

Keşan Belediyesi ekipleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında her çarşamba günü evlerde biriktirilen kağıt, plastik ve metal ambalaj atıklarını topluyor.

İlçe sakinlerinden Nurdan Demir ve Hamdiye Kocamanoğlu, evlerinde biriktirdikleri ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırmak için belediyeye teslim etti.

Demir ve Kocamanoğlu'na bisiklet jantı, zinciri ve dişlisi, su borusu, çuval ipliği, süpürge sapı kullanılarak geri dönüşümden üretilen abajurlar hediye edildi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, vatandaşların biriktirdikleri ambalaj atıklarını geleceğe temiz bir çevre bırakılmasına katkı sağlanması amacıyla belediye birimlerine teslim edebileceğini söyledi.

Etkinlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Erhan Başaran ile Çevre Mühendisi Buse Orhun da yer aldı.