Edirne'de çevre kirliliğine sebep olan zift için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Edirne'de çevre kirliliğine sebep olan zift için çalışma başlatıldı

06.04.2022 18:47

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, asfalt şantiyesinden zift malzemesinin sızmasıyla ilgili "Ciddi manada tarım arazisine zarar verecek husus söz konusu değildir.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, asfalt şantiyesinden zift malzemesinin sızmasıyla ilgili "Ciddi manada tarım arazisine zarar verecek husus söz konusu değildir. Komisyon kurulacak söz konusu alanda incelemelere devam edilecek" dedi.

Avrupa'ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu istikametinde Hasanağa köyü mevkiindeki asfalt şantiyesinin fuel oil kazanın patlaması sonucu akan asfalt yapımında kullanılan yaklaşık bin 500 ton kimyasal attık tarım arazilerine yayıldı. İhbar alır almaz olay yerine giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, asfalt şantiyesinden zift malzemesinin sızmasıyla ilgili açıklama yaptı. Öztürk, ziftin tarlalara yayılmasının önüne geçildiğini belirterek, temizlik çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Tarım arazilerinin en kısa zamanda temizlenerek eski haline getirileceğini ifade eden Öztürk, kısmen sızıntı yaşanan derede de temizleme çalışması yapılacağını vurguladı. Şuan kirliliğin engellendiğine değinen Öztürk, "Ciddi manada tarım arazisine zarar verecek husus söz konusu değildir. Komisyon kurulacak söz konusu alanda incelemelere devam edilecek" dedi.

(Mehmet Basmacı – Şener Urfa/İHA)

Edirne'de çevre kirliliğine sebep olan zift için çalışma başlatıldı
Edirne'de çevre kirliliğine sebep olan zift için çalışma başlatıldı
Edirne'de çevre kirliliğine sebep olan zift için çalışma başlatıldı
Edirne'de çevre kirliliğine sebep olan zift için çalışma başlatıldı
Edirne'de çevre kirliliğine sebep olan zift için çalışma başlatıldı
Edirne'de çevre kirliliğine sebep olan zift için çalışma başlatıldı

YORUMLAR
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İklim Değişikliği, Engin Öztürk, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de çevre kirliliğine sebep olan zift için çalışma başlatıldı - Son Dakika


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