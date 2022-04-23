Edirne'de "Çevre ve Çocuk Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de "Çevre ve Çocuk Şenliği" düzenlendi

23.04.2022 14:56
Edirne'de "Çevre ve Çocuk Şenliği" düzenlendi

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çevre ve Çocuk Şenliği düzenlendi.

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çevre ve Çocuk Şenliği düzenlendi.

Valiliğin himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda Edirne Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen şenliğe çocuklar ilgi gösterdi.

Bayram sevinci yaşayan çocuklar kurulan stantlarda atölye çalışmalarına katıldı.

Çocuklar, müzik eşliğinde etkinlik alanında eğlenirken eğitmenler gözetiminde oyun oynadı.

Şenlik kapsamında öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe katılan çocuklar, sıfır atık, iklim değişikliği, doğa ve çevre konularında da bilgilendirildi.

Şenlik, gün boyunca devam edecek.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Çevre ve Çocuk Şenliği' düzenlendi - Son Dakika


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