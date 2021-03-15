Edirne'de çevrecilerden 'kurşun tesisi' tepkisi - Son Dakika

Edirne'de çevrecilerden 'kurşun tesisi' tepkisi

15.03.2021 17:48

Edirne'de çevrecilerden 'kurşun tesisi' tepkisi Edirne'de, çevre gönüllüleri şehrin içme suyunun karşılandığı arıtma tesisine 205 metre mesafe bulunan bir alanda kurulmak istenen 'Kurşun kırma, eleme, yıkama' tesisine tepki gösterdi.

Edirne'de çevrecilerden 'kurşun tesisi' tepkisi

EDİRNE - Edirne'de, çevre gönüllüleri şehrin içme suyunun karşılandığı arıtma tesisine 205 metre mesafe bulunan bir alanda kurulmak istenen 'Kurşun kırma, eleme, yıkama' tesisine tepki gösterdi.

Edirne Lalapaşa İçme Suyu Arıtma Tesisine 205 metre yakın bir alanda 'Kurşun kırma, eleme, yıkama' tesisi kurulması projesinin içme suyunu kirletme ve verimli toprakları zarara uğratma tehlikesi iddiasıyla Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri, Edirne Kent Konseyi üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve doğaseverler, söz konusu proje alanında gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile tepki gösterdi.

"Edirne doğalgaz sayesinde yeni yeni temizlenmeye başlamıştı"

Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, "Bölgede iki adet su tesisimiz var. İkisinin de üzerinde açık çökertme havuzlarımız var. Buradan çıkacak olan kurşunun yıkama anında tozu her şeyi bunlara zarar verecek. Kentte kirlilik oluşturacak. Edirne yeni yeni doğalgazla temizlenmeye başladı. Dolayısıyla bu tesisin buraya yapılmaması için biz kentliler olarak diğer STK'lar ile beraber her türlü mücadeleyi yapacağız" dedi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "Kentimiz için çok önemli bir yerdeyiz. Burada yapılacak işlem zehirli bir maden olan kurşunun işlenmesi sırasında çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla geldik" diye konuştu.

"Toprağın üstü altından daha değerlidir"

Eren, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Edirne Kent Konseyi ve diğer STK'lar ile birlikte geçtiğimiz Cuma günü de projeye dair itirazlarını ve kaygılarını içeren bir dilekçiyi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini belirtti. Eren, "Trakya kömür şirketlerinin, nükleercilerin artık düz ayak ettiği bir yer haline geldi. Çünkü stratejik bir yer burası. Avrupa'ya yakın, karayollarına yakın ve çok geniş alanlar var. Bu nedenle akın akın gelmeye başladı madenciler buralara, oysa biz Türkiye'nin buğday deposuyuz, Ayçiçek deposuyuz, pirinç deposuyuz. ve buradaki mutlak korunması gereken tarım topraklarımızı, birinci sınıf tarım topraklarımızı korumazsak bütün Türkiye'ye karşı da sorumluyuz. Bu nedenle biz toprağın üstü altında daha değerlidir diyoruz" dedi.

Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün de söz konusu proje sahasının Edirne kent merkezine de 5 kilometre mesafe de olduğunu hatırlatarak, söz konusu tesisin bölgede yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"İş yeri açma ruhsatını asla vermeyeceğim"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yapılması planlanan tesisle alakalı olarak, "Burada iş yeri açılması için önce buranın bir plana alınması gerekiyor, imar planına alınması gerekiyor. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Yapmadım, yapmayacağım. Kimse de yapamaz. Diğer taraftan bütün bunların olduğunu varsayalım iş yeri açma ruhsatı olması lazım bu ruhsatı da asla vermeyeceğim" dedi.

Edirne'de çevrecilerden 'kurşun tesisi' tepkisi
Edirne'de çevrecilerden 'kurşun tesisi' tepkisi
Edirne'de çevrecilerden 'kurşun tesisi' tepkisi
Edirne'de çevrecilerden 'kurşun tesisi' tepkisi

Recep Gürkan, Kent Konseyi, Lalapaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de çevrecilerden 'kurşun tesisi' tepkisi - Son Dakika


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