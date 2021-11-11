EDİRNE'DE ÇEVRECİLERİ HAREKET GEÇİREN GÖRÜNTÜ - Son Dakika

EDİRNE'de 2017 yılında kapatılan eski çöplüğe kaçak olarak bırakılan inşaat ve sanayi atıkları, hem bölgede hem de Tunca Nehri'nde kirliliğe neden oluyor. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "Burada simsiyah akan bir dere oluşmuş. Zehirli atıklar, Ergene'de gördüğümüz simsiyah akıntının aynısı olmuş. Hiç olmazsa Tunca, Ergene olmasın diyelim ve yetkilileri göreve davet edelim" dedi.

Kentte 3 Kasım 2017'de Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nin açılmasının ardından Yeniimaret Mahallesi'ndeki eski çöplük kullanıma kapatıldı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bölgenin yeşil alana çevrileceğini açıkladı. Aradan geçen 4 yıl rağmen alanda herhangi bir çalışma yapılmazken, bölgeye kaçak atılan inşaat ve sanayi atıkları çevrede kirlilik oluşturuyor. Bu nedenle çöplük alanın hemen yanındaki Tunca Nehri de tehdit altında.

'YENİDEN VAHŞİ ÇÖP DEPOLAMA ALANINA DÖNÜŞMÜŞ'

Çöp nedeniyle oluşan kötü görüntüye dikkat çeken Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "2017 yılında yeni katı atık tesisi kurulduğu zaman, bu bölgenin yeşil bir alana döndürüleceği, üstünün bilimsel şekilde örtülerek, insanların üzerinde gezinebileceği yer olacağı söylenmişti. Bugün gidip gördüğümüzde bölge çöplük alanına dönmüş ve bu yer inşaat ve sanayi atıkları ile zirai ilaç kutularıyla çöplük haline döndürülmüş. Yeniden vahşi çöp depolama alanına dönüşmüş" dedi.

'ATIKLAR YAĞMURLA BİRLİKTE TUNCA NEHRİ'NE KARIŞIYOR'

Yağmurla birlikte çöplerden sızan kirli suların Tunca Nehri'ne karıştığını belirten Eren, şunları söyledi:

"İşin kötü tarafı; görüntünün ötesinde, yağan yağmurla birlikte bu atıkların çözülerek Tunca Nehri'ne karıştığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Ortada kimyasal bir zehirlenme söz konusu olabilir. Çünkü çöp alanından gelen atıklar, yağmurun yükselttiği su ile Tunca Nehri'ne akıyor. İlk olarak verilen sözlerin tutulması gerekiyor. Alanın kontrol altına alınması, evsel ve inşaat atıklarının atılmasının önlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Pis suların geçtiği yerde toprağın bozulduğunun da görülebildiğini belirten Eren, "Görülen yerde yeşil bir alan var ama akıntının geçtiği bölgenin tamamen sarardığını, otların bozulduğu görülüyor. Belli ki su alanı zehirleyerek geçiyor. Nehre karıştığı zaman da suyun içerisindeki canlı yaşamını yavaş yavaş öldüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİR SÜRE SONRA SUYUMUZ KALMAYACAK'

Tunca Nehri'nin de Ergene gibi kirli olmasından korktuklarını söyleyen Ayten Eren "Burada simsiyah akan bir dere oluşmuş. Zehirli atıklar, Ergene'de gördüğümüz simsiyah akıntının aynısı olmuş. Bu ne demek oluyor? Ergene'de de bir zamanlar böyle başlamıştı. Ergene artık geri dönülmez bir şekilde bozulmuş bir durumda. Hiç olmazsa Tunca, Ergene olmasın diyelim ve yetkilileri göreve davet edelim" dedi.

Yetkilileri göreve çağıran Eren, "Biliyorsunuz küresel ısınma var. Küresel çapta bu konuda bir kriz yaşıyoruz. Biliyoruz ki bir süre sonra suyumuz kalmayacak. Akan, temiz derelerimiz bile böyle kirletecek olursak elimizdekini de kaybetmiş olacağız. Çünkü dünyanın su stoku belli. Bu stokları şimdiden ilgisiz bırakırsak, elimizdeki değerleri de kaybetmiş oluruz. Yetkililerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konuya el atması, belediyenin denetimini arttırması gerekiyor. Vaat ettiği üzerinde gezeceğimiz yeşil alanı bize sağlaması gerekiyor" diye konuştu.