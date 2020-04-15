Edirne'de cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

Edirne Belediyesi , hükümlülerin taşındığı 65 otobüsü koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte etti. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu , hükümlülerin taşınacağı 65 otobüsün dezenfeksiyonunun gerçekleştirildiğini ve il dışına seferlerin başlatıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi sonrası Edirne Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliyeler başladı. Edirne'de cezaevlerinin bulunduğu bölgelere giden yollar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Cezaevleri yakınlarına geçişlere izin verilmezken, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tahliye olanlar, cezaevlerinin önlerine getirilen otobüslerle, sıkı güvenlik önlemleri altında götürüldü.

CEZA infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Edirne 'de hükümlülerin tahliyesi başladı. Hükümlülerin taşındığı otobüsler belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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