Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bulgaristan'dan getirdiği araçlara "change" yöntemiyle hurdaya çıkmış Türk plakalı araçların motor ve şasi numaralarını kopyaladığı iddiasıyla bir Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hristo H'nin Bulgaristan'dan getirdiği araçlara "change" yöntemi uyguladığının tespit edilmesinin ardından çalışma başlattı.
Şüphelinin sınır kapıları üzerinden 41 aracı Bulgaristan uyruklu kişilerce Türkiye'ye getirttiği, burada Türk plakalı araçlarla "change" ettiği iddiasıyla Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğinden yakalama emri çıkarıldı.
Zanlı Edirne girişinde yakalandı.
Hristo H'nin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 'change' operasyonunda Bulgaristan vatandaşı şüpheli yakalandı - Son Dakika