Edirne'de çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya boyadı - Son Dakika

Edirne'deki tarlalarda kanola bitkisi, çiçek açmaya başladı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola, rengiyle göz kamaştırıyor.

Toprağı bir halı gibi örten kanola, fotoğrafseverlerin de ilgisini çekiyor.

Sapsarı tarlalara giren vatandaşlar, bu güzel anları ölümsüzleştiriyor.

Kanola, son yıllarda artan ekim alanıyla da çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.

Edirne'de 2020 yılında 69 bin 959 dekar alanda 24 bin 370 ton kanola üretilirken, 2021 yılında 66 bin 970 dekar alanda 24 bin 898 ton kanola yetiştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl 85 bin dekar alanda 30 bin ton kanola üretilmesi öngörülüyor.