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Edirne'de çiçekçiler Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Edirne'de çiçekçiler Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı

13.02.2022 13:41
Edirne'de çiçekçiler Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı

Edirne'de çiçekçiler, vitrinlerini süsleyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yaptı.

Edirne'de çiçekçiler, vitrinlerini süsleyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yaptı.

Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar sunan çiçekçiler, özellikle bugünün simge çiçeği kırmızı gül stoklarını artırdı.

Sevgililer Günü hazırlıklarına bir hafta önce başlayan çiçekçiler, yarını sabırsızlıkla bekliyor. En fazla kırmızı gül ve papatya stoku yapan çiçekçi esnafı, bu yıl da kırmızı gülden umutlu.

Kent dışında olan kişilerin siparişleri yetiştirmek için de yoğun mesai harcayan çiçekçiler, hazırladıkları buketleri müşterilerin adreslerine teslim ediyor.

"İnşallah işlerimizin de iyi olacağını düşünüyorum"

Edirne Çiçekçiler Derneği Başkanı Erdinç Sabırman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladıklarını ve umutla yarını beklediklerini belirtti.

Önceki yıllarda özel günlerde, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini anlatan Sabırman, kısıtlamaların kalkmasıyla işlerinde açıldığını söyledi.

Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Sabırman" Yarın için baya bir hazırlık yaptık, inşallah işlerimizde, satışlarımızda iyi olur. Biliyorsunuz geçen sene kısıtlamalar nedeniyle sipariş üzerinde satışlarımızı yaptık, biraz yorulduk ama açığı kapatmaya çalıştık. Bu sene kısıtlamanın olmaması bizleri sevindirdi. İnşallah işlerimizin de iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Sevginin ve aşkın dünya genelinde ifade edildiği Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez sembolün kırmızı güller olduğunu vurgulayan Sabırman, bu özel günde vatandaşların en fazla kırmızı gül ve orkide çiçeğini tercih ettiğini söyledi.

Sabırman, bugünden çiçek satışlarının başladığını, yarın kendilerini çok hareketli bir günün beklediğini sözlerine ekledi.

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Sevgililer Günü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de çiçekçiler Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de çiçekçiler Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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