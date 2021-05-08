EDİRNE'DE ÇİÇEKÇİLERİN 'ANNELER GÜNÜ' MESAİSİ - Son Dakika

EDİRNE'DE ÇİÇEKÇİLERİN 'ANNELER GÜNÜ' MESAİSİ

08.05.2021 14:21

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Anneler Günü nedeniyle hazırlıklarını tamamlayan çiçekçiler, bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Anneler Günü nedeniyle hazırlıklarını tamamlayan çiçekçiler, bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Çiçek siparişlerini adreslerine ulaştıran taksiciler de işlerinin arttığını söyledi.

Keşan'da, Anneler Günü nedeniyle stoklarını tamamlayan çiçekçiler, birçok çiçek çeşidiyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Her yıl mayıs ayının 2'nci haftası pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl da koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanacak. Kısıtlamalara denk gelen Anneler Günü'nde hediye olarak en çok çiçek tercih ediliyor. Tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan bugün ve yarın, 10.00-17.00 saatleri arasında muaf olan çiçekçiler işlerinin artacak olmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

'ANNELERİMİZİN ÇİÇEK BEĞENİLERİ KUŞAKTAN KUŞAĞA DEĞİŞİYOR'

Çiçekçi Murat Yıkılmaz, Anneler Günü nedeniyle iş yerlerini bugün açtıklarını belirterek, 'Eve siparişler oldukça yoğun. İş yerinden alışverişte özellikle yarın daha yoğun olacaktır. Annelerimizi çok seviyoruz. Onlar bizim en kıymetlilerimiz. Küçük bir demet çiçekle onları mutlu edebiliriz. Annelerimizin çiçek beğenileri kuşaktan kuşağa değişiyor. Daha yaş almış annelerimiz saksıda çiçekleri seviyorlar. Menekşe, begonya tercih ediyorlar. Daha genç annelerimiz de kesme çiçekten yana. Vazolarına koyarak evlerini güzelleştiriyorlar. Fiyatlarımızın da geçen seneyle pek bir farkı yok. İthal ürünlerin haricinde yerli ürünler oldukça makul fiyatlarda. İnşallah önümüzdeki yıl Anneler Günü'nü maskesiz, mesafesiz annelerimize sarılabiliriz' dedi.

'DAHA ÇOK SİPARİŞ ÜZERİNE GÖTÜRÜYORUZ'

Emine Dayı da, Anneler Günü nedeniyle hizmet verdiklerini ifade ederek, 'Annelerimizi mutlu etmek için biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Koronavirüs nedeniyle eski Anneler Günü tadı yok. Daha çok bahçe çiçekleri ve orkide tercih ediliyor. Bütçeye göre değişiyor. Siparişlerimizi alıyoruz. Keşan halkı da bu tarz etkinliklere önem veriyor. Market ihtiyaçları için çıkanlar geçerken alıyor. Ama daha çok sipariş üzerine götürüyoruz' diye konuştu.

'ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ANNELERİMİZE ULAŞTIRIYORUZ'

Taksici Zafer Aslan da, Anneler Günü'nde çiçek siparişleri nedeniyle işlerinin arttığını dile getirerek, 'Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Bizler de taksiciler olarak çiçek siparişlerini annelerimize ulaştırıyoruz. Bugün yoğunluk başladı. Hızlı ve titiz şekilde çiçeklerimizi götürüyoruz. Yarın da hizmet vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

EDİRNE'DE ÇİÇEKÇİLERİN 'ANNELER GÜNÜ' MESAİSİ
EDİRNE'DE ÇİÇEKÇİLERİN 'ANNELER GÜNÜ' MESAİSİ
EDİRNE'DE ÇİÇEKÇİLERİN 'ANNELER GÜNÜ' MESAİSİ
EDİRNE'DE ÇİÇEKÇİLERİN 'ANNELER GÜNÜ' MESAİSİ

Anneler Günü, Koronavirüs, Mayıs, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE ÇİÇEKÇİLERİN 'ANNELER GÜNÜ' MESAİSİ - Son Dakika


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