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EDİRNE'DE ÇİFTÇİ BUĞDAYDA YÜKSEK VERİM BEKLİYOR - Son Dakika

EDİRNE'DE ÇİFTÇİ BUĞDAYDA YÜKSEK VERİM BEKLİYOR

24.06.2021 11:52

EDİRNE'de, bu ay etkili olan sağanak, kuraklık endişesi yaşayan üreticiyi sevindirdi.

EDİRNE'de, bu ay etkili olan sağanak, kuraklık endişesi yaşayan üreticiyi sevindirdi. Çiftçi, kuraklık döneminin ardından başağa çıkarak, tane dolduran ve yakın zamanda hasadı başlayacak olan buğdayda yüksek rekolte bekliyor.

Edirne'de mayıs ayında yağış görülmemesi nedeniyle endişe duyan çiftçiler, haziran ayında etkili olan yağışlarla sevinç yaşadı. Son yağışlarla başağa çıkan buğday, tane doldururken, bazı tarlalar ise altın sarısı renge büründü. Yağışlar nedeniyle geciken hasadın temmuz ayı başında başlayacağı belirtilirken, çiftçi buğdaydan yüksek verim bekliyor.

'BEKLENTİMİZ BÜYÜK'

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, son yıllarda artan hastalıklardan dolayı bu sezon buğdayın ekim ve kasım aylarında ekildiğini belirterek, "Kasım ayında buğday ekilişleri tamamlandı ancak yağış pek fazla olmadı. Kasım ayı sonu ve aralık ayında yağışlar etkili oldu. Böylece buğdaylar yeşermeye başladı. Daha sonra gübreleme ve yabancı otla mücadele için ilaçlama yapıldı. Şubat ve mart aylarında da bölgemiz ciddi bir soğuk almadı. Tam başaklanma sürecinde yağışlar etkili oldu. Bu yağışlar bölgemiz açısından oldukça olumlu oldu. Herhangi bir doğal afette yaşamadık. Şu ana kadar da yağışlar devam etti. Özellikle son 1 aydır çok güzel bir yağış alıyoruz. Henüz hasat başlamadı ama beklentimiz büyük" dedi.

'PANDEMİ SÜRECİNDE GIDAYA OLAN ÖNEM ARTTI'

Bölgede devam eden arpa hasadından da yüksek verim alındığını ifade eden Şen, "Kısa süre önce arpa hasadı başladı. Bayır arazilerde hasatlar sürüyor. Hasattan gelen haberler de rekoltenin çok iyi seviyede olduğu. Fiyatlar da yukarı doğru seyrediyor. Çiftçilerimiz bu konuda memnun. İnsanların emeğinin karşılığını alması açısından oldukça sevindirici. İnşallah çiftçilerimiz ürettikleri ürünü sorunsuz şekilde ambara veya TMO'ya teslim ederler. Eskiden insanlar derdi ki, 'nisanda damlamasın, mayısta dinmesin?. Biz sadece mayısta değil, haziranda da yeterli yağışı aldık. Çok güzel bir zamanda yağdı. Bitki döllenme ve çiçeklenme sürecini bitirdikten sonra yağışlar aralıklarla devam etti. Şimdi çiftçi için hasat zamanı. Beklentimiz fazla. Pandemi sürecinde gıdaya olan önem arttı. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde inşallah çiftçilerimiz hak ettiği kazancı sağlar" diye konuştu.

'BU SEZON ÇİFTÇİ MEMNUN KALACAK'

Keşan Çiftçi Malları Koruma Başkanı Sedat Yoluç da, bu sezon ekim zamanı yaşanan kuraklık nedeniyle endişe duyduklarını ancak yağışlarla birlikte umutlarının arttığını dile getirerek, 'Ekim zamanı fazla yağış yoktu ama sonradan yağışlar bölgemize yeterli miktarda düştü. Bu nedenle de bu yıl rekoltelerimizin yüksek olmasını bekliyoruz. Ürününe iyi bakan yüksek verim alacaktır. Arpada da biçimler başladı. İyi verimlerin olduğunu duyuyoruz. Arpada ortalama verim dönüm başına 650 kilo. Ama 700-800 kilo alanlar da var. Tabi yağış nedeniyle bazı çeşit arpalar daha verimli oldu. Arpada olduysa bu buğdayda da aynı olacaktır. Yağış nedeniyle buğdayda olgunlaşma süresi uzadı. Bu da tabi hasada da yansıdı. Bu sezon çiftçi memnun kalacak. Fiyatlar da iyi. Girdiler yüksek ama fiyatların iyi olması çiftçiyi sevindirecek" ifadelerini kullandı.

EDİRNE'DE ÇİFTÇİ BUĞDAYDA YÜKSEK VERİM BEKLİYOR
EDİRNE'DE ÇİFTÇİ BUĞDAYDA YÜKSEK VERİM BEKLİYOR
EDİRNE'DE ÇİFTÇİ BUĞDAYDA YÜKSEK VERİM BEKLİYOR
EDİRNE'DE ÇİFTÇİ BUĞDAYDA YÜKSEK VERİM BEKLİYOR

Çiftçi, Edirne, Keşan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE ÇİFTÇİ BUĞDAYDA YÜKSEK VERİM BEKLİYOR - Son Dakika


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