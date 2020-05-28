Edirne'de çiftçileri dolu vurdu - Son Dakika

Edirne'nin bağlı Uzunköprü ilçesine etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlaları zarar gören çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.



Edirne'nin bağlı Uzunköprü ilçesine bağlı çöpköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı kenti beyaza bürürken birçok noktada su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu. Mahalle halkı dolu yağışından nasibini alırken, durumdan en çok etkilenen kesim ise çiftçiler oldu. Tarlalarını ekip, gübrelerini veren ve hasat zamanını bekleyen çiftçiler, her biri fındık büyüklüğünde olan dolu yağışı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.



En çok hasarın buğday tarlalarında olduğunu ifade edehn çiftçiler tarlada yeni çıkmaya başlayan ayçiçeklerinin de dolu yağışından olumsuz etkilendiğini belirterek, yetkililerden zararlarının karşılanması talebinde bulundu. - EDİRNE