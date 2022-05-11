Edirne'de çiftçinin kaba yem maliyetini düşürecek proje uygulanmaya başladı - Son Dakika
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Edirne'de çiftçinin kaba yem maliyetini düşürecek proje uygulanmaya başladı

11.05.2022 09:30
Edirne'de çiftçinin kaba yem maliyetini düşürecek proje uygulanmaya başladı

Edirne'de üreticilerin kaba yem maliyetini düşürmek için hibe desteğiyle alınan "streçlemeli kombi rulo balya makinesi" hasat sezonuyla birlikte hizmet vermeye başladı.

Edirne'de üreticilerin kaba yem maliyetini düşürmek için hibe desteğiyle alınan "streçlemeli kombi rulo balya makinesi" hasat sezonuyla birlikte hizmet vermeye başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Yem Bitkilerinin Ekilişlerinin ve Mekanizasyonun Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında kaba yem işleme ve hazırlamayı kolaylaştıran 858 bin liralık makinenin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığınca, yüzde 25'i Edirne Ziraat Odası Başkanlığı tarafından karşılandı.

Geçen yıl alınan ve üreticilere tanıtımı yapılan makine, hasat sezonuyla birlikte çalıştırılmaya başlandı.

Merkeze bağlı İskender köyde arazilerde ekili olan süt otu bitkisinin biçimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı açıklamada, streçlemeli kombi rulo balya makinesiyle biçimi yapılan ürünlerin hızlı ve korunaklı şekilde toplanacağını, ürün kayıplarının önüne geçileceğini belirtti.

Kaba yemin hayvancılık için önemli olduğunu aktaran Bayazıt, makinenin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Biçim çalışmasına Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da katıldı.

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Ziraat Odası, Edirne, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de çiftçinin kaba yem maliyetini düşürecek proje uygulanmaya başladı - Son Dakika


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