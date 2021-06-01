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Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı

01.06.2021 15:19
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı, System.String[]

TÜRKİYE genelinde yeni kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla Edirne'nin meşhur ciğercileri, kızgın yağda hazırladıkları tavaların altlarını yakarak, ciğerlerini pişirip, müşterilerini ağırlamaya başladı.

TÜRKİYE genelinde yeni kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla Edirne'nin meşhur ciğercileri, kızgın yağda hazırladıkları tavaların altlarını yakarak, ciğerlerini pişirip, müşterilerini ağırlamaya başladı. Kentte gastronomi turizminin oluşmasını da sağlayan meşhur yaprak ciğeri için çevre illerden gelenler, sevdikleri lezzeti yerinde yemenin mutluluğunu yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın da yayımladığı genelgeyle bugün başlayan yeni kademeli normalleşme süreciyle Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlıyor. Kentin meşhur ciğerini özleyenler, soluğu ciğercilerde alırken, uzun aradan sonra işletmeciler de müşterilerine yerinde hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor. Edirne'de gastronomi turizmin oluşmasını sağlayan ciğerciler, temizlik çalışmalarını tamamlayarak, sabah iş yerlerini açtı. İnce ince kesilerek, hazırlanan yaprak ciğerler, özel tavalarda 180 derece kızgın yağda hazırlanıp, müşterilere servis ediliyor. Kente ciğer yemek için gelenler ve Edirneliler, normalleşmenin ilk gününde masaları doldurdu.

'CİĞERCİLERİN BAYRAMI'Bugünün, ciğercilerin bayramı olduğunu söyleyen ciğerci esnafından Kemal İmrak, "Biz müşterilerimizi özledik, müşterilerimiz de bizi özledi, kavuştuk. Vatana, millete hayırlı ve uğurlu olsun. Bu süre zarfında, maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz lazım ki bu beladan kurtulalım. Başka türlü kurtuluşumuz yok. Herkes aşılarını oluyor, bu çok güzel. Normalleşme süreci, ciğercilerin, restorancıların bayramı oldu. Nasıl Kurban ve Ramazan Bayramı'nı bekliyorsak bu açılmayı da böyle bekliyorduk. 2 yıldan bu yana bayramlarımızı yapamıyoruz, ciğer festivalimizi yapamadık. Özledik, işlerimiz iyi" dedi.'İNŞALLAH BÖYLE GİDER'Ciğerciler sokağında işletmesi bulunan Erdal Akgün, uzun aradan sonra tekrar açılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün sabah dükkanımızı açtık, büyük hasretle beklediğimiz gün geldi. Yani gerçekten mutluyuz. Saat 11.00'den itibaren müşterilerimiz gelmeye başladı. Biz işverenler mutluyuz ama bu sabah çalışan personelimin de gözlerinin içinin güldüğünü gördüm. İnşallah böyle gider ve bir daha böyle sıkıntılı günleri yaşamayız. Sadece pazar günleri kapalı olmamız bizi üzdü. Edirne'miz kültür ve turizm kenti, sabah müşterim Bulgaristan'dan geldi. Özelikle pazar günleri Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok müşterilerimiz geliyor. Pazar günleri kapalı olmamız, onlara da hizmet veremeyecek olmamız bizi üzüyor. İnşallah buna valimiz tarafından bir düzenleme yapılır" diye konuştu.'ÇİĞER YEMEĞİ ÖZLEMİŞİM 'Kırklareli'den ciğer yemek için Edirne'ye eşi ile birlikte gelen Figen Aktürk de "Ciğer yemek için buraya geldim ve çok özlemişim. Çok mutlu olduk, ciğer yemeği özlemişim. Edirne ciğeri özel yapılan bir ciğer, lezzeti de insanı buralara getiriyor" dedi.Sağlık çalışanı Seren İnan da ciğeri sıcak ve yerinde yemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ciğercilerin açılmasından mutluyuz. Hemen ciğer yemek için geldik. Ben sağlık çalışanıyım, bayağı sıkılmıştık, çok iyi oldu. Bizim daha çok ihtiyacımız var böyle şeylere. Mutuyuz. İlk günden değerlendirelim, dedik; arkadaşlarla yemek için geldik. Paket servisi vardı ama burada yemek çok farklı, sıcak ve daha lezzetli" diye konuştu.

Ahmet Uysal ise "Uzun bir aradan sonra ciğer yemeye geldik, özlemişiz. Daha önce paket servisi oluyordu, yiyorduk ama burada sıcak yiyoruz. Çok mutluyuz, açılır açılmaz geldik" dedi.


Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı
Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de ciğerciler, müşterilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika


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