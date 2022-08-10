Edirne'de anız yangını - Son Dakika
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Edirne'de anız yangını

10.08.2022 18:39
Edirne'de anız yangını

Edirne'de çıkan anız yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Edirne Kapıkule yolu mevkiinde anız yangını çıktı. Yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına bir süre müdahale eden ekipler daha fazla büyümeden kontrol altına alarak, soğutma çalışmaları yaptı. - EDİRNE

YORUMLAR
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Edirne'de örtü yangını korkuttu Edirne'de örtü yangını korkuttu Polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü Polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de anız yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de anız yangını - Son Dakika
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