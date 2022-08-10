Edinilen bilgiye göre yangın, Edirne Kapıkule yolu mevkiinde anız yangını çıktı. Yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına bir süre müdahale eden ekipler daha fazla büyümeden kontrol altına alarak, soğutma çalışmaları yaptı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de anız yangını - Son Dakika

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